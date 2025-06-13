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بـ"فستان الزفاف".. منة عدلي القيعي تخضع لجلسة تصوير مع زوجها (صور)

12:44 ص الجمعة 13 يونيو 2025
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    حفل زفاف منة عدلي القيعي (6)
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كتب- معتز عباس:

خضعت الشاعرة منة عدلي القيعي، لجلسة تصوير مع زوجها الممثل يوسف حشيش قبل التوجه لقاعة حفل زفافهما الذي يقام مساء الخميس، وذلك لصالح إحدى المجلات.

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف منة عدلي القيعي من بينهم الفنان أشرف زكي وحسن الرداد والمخرج رامي إمام والمطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي.

وكانت "منة" قد احتفلت بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.

حفل زفاف منة عدلي القيعي نة عدلي القيعي لممثل الشاب يوسف حشيش شرف زكي
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