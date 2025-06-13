حسن الرداد ورامي إمام ومي فاروق يحضرون حفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)

كتب- هاني صابر:

حرص النجم حسن الرداد والمخرج رامي إمام والمطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، على حضور حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والممثل الشاب يوسف حشيش.

واحتفلت "منة" بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

يذكر أن، منة عدلي القيعي حققت عدة نجاحات مؤخرا بأغنيات قامت بكتابة كلماتها منها "الغزالة رايقة" و "اليوم الحلو" و "قلبي يا محتاس" و "سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات.