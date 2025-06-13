سلمى أبو ضيف تعلق على رقصها مع زوجها.. ماذا قالت؟

كتب- مصطفى حمزة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها ترقص فيها مع زوجها.

ونشرت سلمى، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سأرقصك حتى نهاية الحب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " لطيفة جدا، برنسيسة، أطيب التمنيات بالسعادة، ما شاء الله".

يُذكر أن، سلمى أبو ضيف شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كل من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، وإخراج ياسمين أحمد كامل.