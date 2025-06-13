رانيا منصور تنشر صورا جريئة من المصيف..والجمهور يعلق (صور)

كتب- مصطفى حمزة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور جريئة خلال استمتاعها بإجازة المصيف.

ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الشياكة والأناقة، القمر، رانيا العسل، جميلة، حلوة".

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.