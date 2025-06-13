إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارول سماحة

شاركت المطربة كارول سماحة، أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد وفاة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبي سلام".

نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ماضي وفات".

هدى الاتربي

ظهرت الفنانة هدى الاتربي، بإطلالة هادئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رانيا منصور

نشرت الفنانة رانيا منصور، إطلالة جريئة لها من المصيف، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة "سيلفي" أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا نورالدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين، صورة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

دنيا بطمة

ظهرت الفنانة دنيا بطمة، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

إنجي كيوان

نشرت الفنانة وعارضة الأزياء إنجي كيوان، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليونان لقد أصبت الهدف..إلى اللقاء في المرة القادمة".