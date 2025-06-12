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نرمين الفقي تنشر صورا جريئة من أحدث ظهور والجمهور يغازلها

11:45 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 4 صورة
    نرمين الفقي
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "العيد فرحة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "البرنسيسة، العسل كله، إيه القمر ده، أحلى نرمين، الجمال، عسل نحل".

يذكر أن، نرمين الفقي شاركت في مسلسل "فوبيا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

الفنانة نرمين الفقي نرمين الفقي على إنستجرام نرمين الفقي بإطلالة جريئة نرمين الفقي العيد فرحة
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