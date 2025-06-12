كيف علق أحمد السقا على جدل وجود خلاف بينه وبين مها أحمد؟

كتب- هاني صابر:

علق النجم أحمد السقا، على جدل أثير في وقت سابق حول وجود خلاف بينه وبين الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل.

وقال السقا، ببرنامج "تفاعلكم": "مجدي كامل أخويا الكبير ودفعتي، ومها أحمد لسه باعتالي رسالة حالا، احنا متصالحناش عشان احنا متخانقناش اصلا، هي كان عندها سوء فهم في حاجة وكلمتني بنفس اليوم في الموضوع وانتهى الأمر يومها".

وأضاف السقا: "أنا مبحبش أنام وحد زعلان مني، ودايما بعمل مبادرة المواجهة، ولو غلطان معنديش مشكلة أعتذر طبعا".

يذكر أن، أحمد السقا ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "أحمد وأحمد" يوم 2 يوليو المقبل.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.