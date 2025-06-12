أحمد السقا يكشف معاناته مع عينه: "قعدت سنة و8 شهور مش بشوف بيها"

كتب- هاني صابر:

كشف النجم أحمد السقا، عن أسوأ إصابة تعرض لها بسبب التمثيل.

وقال السقا، ببرنامج"تفاعلكم": "عندي في الرأس فيه واحدة، ورجلي فيها كتير، والنص اليمين بتاع الوش، والمعدة فاضل فيها كليتين وكبد وقلب، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "أسوأ واحدة كانت إصابتي في عيني لما اتضربت بالنار في عيني وكنت بصور الجزيرة 1 في الأقصر، وكان فضل من ربنا إن عيني ترجع مكانها، وقعدت سنة و8 شهور مش بشوف منها، والحمد لله عُمر الشقي بقي".

يذكر أن، فيلم "الجزيرة 1" عرض عام 2007 ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ودارت أحداثه حول (منصور) ابن (علي الحفني) من أعيان الصعيد، ورغم حب منصور لـ(كريمة) إلا أنه يقبل الزواج بـ(فايقة) إرضاء لوالده، وبعد موت اﻷب يرث (منصور) كل شيء من أمواله وأملاكه وحتى إتجاره بالمخدرات، ويساعده في ذلك الضابط (رشدي) بتيسير عمليات بيع السلاح والمخدرات لـ(منصور) مقابل إبلاغه عن عصابات الصعيد.