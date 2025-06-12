رشوان توفيق: "ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة في منامي"

كتب- معتز عباس:

كشف الفنان توفيق رشوان تفاصيل رؤية في منامه للنجمة ياسمين عبدالعزيز بعد مشاركته معها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في دراما رمضان 2025.

وقال رشوان، ببرنامج "بنظرة تانية"، إنه يعتبر ياسمين عبد العزيز ابنته، ويحبها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها شخصية تتمتع بالطيبة والبساطة.

وتابع: "كنت في مرة بقرأ في سورة البقرة ولما وصلت للآيات اللي فيها التوحيد بكررها كتير، وكان ده قبل الفجر، عند الآية 136 و137، وعند فسيكفيكهم الله نمت وعيني غفلت، غفلت لحظة ولقيت ياسمين قاعدة جنبي، ودي رسالة جتلي من ربنا ليها".

وأضاف: "طلبت من عمرو محمود ياسين أن يخبرها بالتفاصيل بسبب أن المساعدة لم تقوم بتسجيل رقمي على هاتفها وهي لا ترد على أرقام غير مسجلة على الهاتف".

يذكر أن، مسلسل"وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، رشوان توفيق، وإخراج محمد الخبيري.