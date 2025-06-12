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الصور الأولى من حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

08:54 م الخميس 12 يونيو 2025
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كتب- معتز عباس:

بدأت الشاعرة منة عدلي القيعي، الاحتفال بـ زفافها على الممثل يوسف حشيش بحضور عدد من الأصدقاء المقربين، وذلك بعد احتفالهما بعقد قرانهما خلال الأيام الماضية.

وظهرت "منة" بفستان أنيق وبسيط وحرصت على إلتقاط الصور التذكارية مع عريسها وسط أجواء من السعادة.

واحتفلت "منة" بخطوبتها على الممثل الشاب يوسف حشيش في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

منة عدلي القيعي يوسف حشيش نجوم الفن دياب أكرم حسني حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش
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