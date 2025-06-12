مديحة حمدي تكشف سرا عن الراحلة سميحة أيوب.. ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة مديحة حمدي، عن حياة الراحل سميحة أيوب، مؤكدة أنها كانت تقوم بالكثير من الأعمال الخيرية.

وقالت مديحة، ببرنامج "بنظرة تانية"، إن الراحلة سميحة أيوب، كانت تحاول أن تتكفل بالكثير من الأيتام خلال حياتها، وتحب فعل الخير بشكل مستمر، وتحزن لحزن أي شخص حولها.

وتابعت: "كانت بتتكفل بالكثير والكثير من الأسر الفقيرة واليتامى، وكانت طفلة صغيرة من جوه، ولا تطلب أي شيء لنفسها، ولكن تسعى لتلبية طلبات الآخرين".

وأوضحت، أن الراحلة كانت حريصة على أداء الصلاة في وقتها وخدمة الآخرين وجبر الخواطر، وكانت تتكفل بالكثير من الأشخاص، قائلة: "كانت فاتحة بيوت كتير، وأنا مش من حقي أقول دة لان دي حاجة بينها وبين ربنا".

وعن موقف هذه الآسر بعد وفاتها، أوضحت أن نجلها الدكتور علاء، سيتولى هذه العملية، حيث كان يدير كل الأمور المالية للراحلة، ويعلم جيدًا ما بها من أمور وتفاصيل هامة، ويعلم جيدًا تفاصيل الآسر وأماكنها.

وعن وصيتها الأخيرة، أكدت مديحة: "احتياجها للصدقة الجارية وقراءة القرآن والدعاء لها، ونقل الصورة الحقيقة عن حياتها".