أحدث جلسة تصوير لـ كارول سماحة بعد وفاة زوجها والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة كارول سماحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد وفاة زوجها رجل الأعمال وليد مصطفى.

ونشرت كارول، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبي سلام".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " الابداع، الله يقويكي، عسل بالأسود، الديفا، حبيت الاستايل، القمر".

وكانت كارول سماحة شاركت مؤخرا في عرض مسرحي بعنوان "كلو مسموح" تم عرضه على خشبة "كازينو لبنان".

يذكر أن، كارول سماحة قالت في تدوينة سابقة عبر منصة "إكس": "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة التي أعيشها، لديا مسؤولية وإلتزام كبير تجاه فريق عمل و70 فنانا على المسرح.. المسيرة مستمرة بوجع، ولكن بإيمان كبير".