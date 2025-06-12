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"اللي تعبان يصلي".. حلا شيحة: "مفيش أجمل من قيام الليل"

07:45 م الخميس 12 يونيو 2025
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    حلا شيحة تنشر فيديو بالحجاب وتعلق أجمل حاجة في الكون كله الصلاة 1
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    حلا شيحة
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    حلا شيحة
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    حلا شيحة
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    حلا شيحة ترتدي اسدال الصلاة
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    حلا شيحة بالحجاب (2)
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    حلا شيحة
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    حلا شيحة وابنتها الصغرى (2)
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    حلا شيحة
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    حلا شيحة بالحجاب (1)
  • عرض 20 صورة
    حلا شيحة
  • عرض 20 صورة
    حلا شيحة بالحجاب (2)
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    حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها (7)
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    حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها (6)
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    أحدث ظهور لـ حلا شيحة (3)
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    حلا شيحة في أحدث ظهور
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    حلا شيحة في أحدث ظهور
  • عرض 20 صورة
    حلا شيحة
  • عرض 20 صورة
    حلا شيحة
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تحدثت الفنانة حلا شيحة عن التأثير الإيجابي الكبير لصلاة قيام الليل في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت "مصدرًا حقيقيًا للسكينة والاتزان"، خاصة في الأوقات التي مرت فيها بظروف صعبة على المستوى النفسي والمعنوي.

وأضافت خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع انستجرام : "قيام الليل عبادة مش إجبارية، لكن لما بنعملها بحب، بتحصل حاجات جوانا ملهاش تفسير غير إنها رحمة ربنا بتتجلّى علينا".

وأكدت شيحة: "كنت بمر بفترة صعبة، وكنت بحس إن الدنيا تقيلة عليّ، لحد ما بدأت أصلي القيام حتى لو ركعتين بعد العشاء، وبعدها حسيت إني أهدأ، أنام وأنا مرتاحة، وأصحى كأني متصالحة مع كل حاجة. سبحان الله، البركة كانت بتدخل في يومي بدون سبب واضح، غير إن قلبي كان بيتطمن بعد كل قيام".

واختمت: "اللي تعبان يصلي ركعتين في الهدوء، محدش هيشوفه غير ربنا. جمال قيام الليل مش بس في الدعاء، لكن في اللحظة اللي بنقابله فيها وإحنا في قمة الضعف. جربوا تتكلموا مع ربنا في الوقت اللي الكل نايم فيه، وهتشوفوا قد إيه الفرق بيبدأ من جوه قبل ما يظهر في حياتكم".

حلا شيحة انستجرام حلا شيحة
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