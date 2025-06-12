فيفي عبده لـ ياسمين عز: "مش عايزة أموت دلوقتي..لسه معملتش حاجة"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة فيفي عبده، عما يحدث حاليا قبل دفن المتوفي تبحث أسرته عن ورثه.

وقالت فيفي، ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "قبل ما يدفنوا الميت بيدوروا على الورث دي الناس اللي مش محترمة، ولكن الناس المتقية اللي تعرف ربنا بيعرفوا إن الميت لما بيموت يطلعوا من فلوسه ويغسلوا ويدفعوا منه فلوس العزاء، ولو عليه دين يدفعوه، عشان حسابه مع ربنا".

وتابعت: "الدنيا اتغيرت والفلوس غيرت نفوس الناس، وليه الناس بقت بالطريقة دي والجشع ده، وليه الأسلوب ده دول قبل ما يدفنوا الميت يدوروا على الورث".

وأضافت: "مش عايزة أفول على نفسي، وربنا يطول في عمري، مش عايزة أموت دلوقتي يا ياسمين، أنا لسه معملتش حاجة، عايزة أشوف الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.