يارا السكري تظهر بالحجاب.. والجمهور :"ملكة جمال المحجبات"

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها مجموعة صور لها بالحجاب خلال زيارتها لمسجد آيا صوفيا في تركيا، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة محتشمة تتناسب مع المكان.

وانهالت عليها التعليقات وجاءت:" قمر دايما، جميلة في الحجاب، ملكة جمال المحجبات، خليكي بالحجاب أحلى، شكلك قمر، ملكة جمال العالم، نجمة فهد البطل، أجمل واحدة بالحجاب".

وظهرت يارا في مسلسل “فهد البطل” خلال رمضان الماضي، كما تستعد يارا للمشاركة بفيلم “صقر وكناريا”، يشاركها في البطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، وانتصار، من إخراج حسين المنباوي وتأليف أيمن وتار، ومن المقرر عرضه في صيف 2025.