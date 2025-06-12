الأحد المقبل عرض مطعم الحبايب" على MBC مصر

تبدأ شاشة "MBC مصر" عرض مسلسل مطعم الحبايب يومياً في تمام الساعة السابعة مساء بداية من "الأحد المُقبل"

ويرصد العمل في قالب درامي اجتماعي رومانسي مليء بالمواقف الكوميدية، قصة ديدي الشابة المدللة التي تعيش حياة مستقرة، وتضطر للموافقة على معاونة والدها في مطعمه الجديد، حيث تلتقي بصبحي مدرس التدبير المنزلي وصاحب عربة الكبدة، الذي حلم بافتتاح مطعمه الخاص، لكن تبخر حلمه بعد سحب البلدية رخصة عربته.

ويضطر للموافقة على العمل مع أبو المجد في مطعمه، ويتعامل مع ديدي، وهما لا يطيقان بعضهما البعض. وفي مخزن المطعم، يحدث ما لم يكن في الحسبان، إذ تجد وديدة كتاباً سحرياً وتكتشف أسراره. وتشهد علاقتها بصبحي تحولاً كبيراً حيث تدعمه عندما يتخلى عنه الجميع.

مُسلسل "مطعم الحبايب" تأليف ورشة سرد وإخراج عصام عبد الحميد، أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام ابراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، محمود البزاوي، عبير صبري، عايدة رياض، أنعام سالوسة وآخرين.