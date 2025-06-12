كتبت- منال الجيوشي

حصل الشاعر محمد رفاعي على أعلى تكريم من جميعة المؤلفين والملحنين الفرنسية SACEM، وهي واحدة من أعرق المؤسسات الفنية في العالم، واستلم رفاعي درع التكريم بنفسه في العاصمة الفرنسية باريس

ويعنى ذلك التكريم حصول محمد رفاعي على العضوية الدائمة من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية "ساسيم" ومقرها فرنسا.

وقال رفاعي: أغتنم هذه اللحظة الهامة لأوجّه شكري وتقديري الأكبر إلى بلدي الحبيبة مصر، التي كانت ولا تزال سبب كل فضل في حياتي، أضعها في قلبي وأولّيها كل الاهتمام، وأعدها بأن أظل مدافعًا بكل حزم وجدية عن كرامة زملائي الفنانين الذين عانوا لسنوات من التهميش وعدم التقدير، سواء ماديًا أو أدبيًا، وشكرًا لمصر التي سأظل أوفي لها بكل ما أملك من جهد وإخلاص .

وأعرب الشاعر محمد رفاعي عن سعادته بالتكريم الذى يمثل له لحظة مهمة في مسيرته، لأنه يأتي من جهة عالمية تقدر الكلمة واللحن وتؤمن بقيمة الفن الحقيقي.

وأضاف رفاعي: أهدي هذا التقدير لكل فنان تعاونت معه، ولكل جمهور صدّق بكلماتي وتفاعل معها على مدار السنوات، هذا الإنجاز ليس لي وحدي، بل هو لكل صناع الموسيقى في الوطن العربي، ولكل من يؤمن بأن الكلمة قادرة على تجاوز الحدود واللغات.

وتابع: أشكر جمعية SACEM على هذا الشرف، وأتمنى أن يفتح هذا التكريم أبوابًا جديدة لتعاونات فنية بين الشرق والغرب، تقوم على الاحترام المتبادل والإبداع المشترك.

واستكمل: أتقدّم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لجمعية SACEM الموقّرة على التكريم الذي نلته بالأمس من السيد رئيس مجلس الإدارة، وعلى الحفاوة الكبيرة والتقدير غير العادي الذي تلقيته من كافة الأعضاء الكرام. لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أحصل على العضوية الدائمة في الجمعية، وهو ما أعتبره خطوة محورية ومشرّفة في مسيرتي المهنية.

وأضاف: وبما أنني عضو مباشر في SACEM منذ البداية، فإنه يحق لي وفقًا للنظام الأساسي للجمعية، الترشح خلال العام القادم لعضوية مجلس إدارة SACEM. ويسعدني أن أُعلن أنه في حال تحقق ذلك، فسأكون أول فنان مصري يترشح لهذا المنصب الرفيع، ممثلاً عن كافة الأعضاء المصريين، حاملاً معي همومهم ومشكلاتهم، ساعيًا لإيصال صوتهم والعمل على معالجتها بشكل فعّال وسريع.

وتابع رفاعي: الملفت للنظر والذي سرّني كثيرًا، أن كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في SACEM هم من كبار الفنانين، أصحاب الأعمال الخالدة والتاريخ الحافل في مجالات التأليف، والتلحين، والغناء .

الشاعر محمد رفاعي له أعمال ناجحة مع نجوم من مصر وخارج مصر، ومنهم عمرو دياب وإيهاب توفيق ولطيفة ونوال الزغبي وفضل شاكر وشيرين وأصالة وإليسا وهيفاء وهبي وباسكال مشعلاني ومي سليم ورامى عياش وميريام فارس وغيرهم من نجوم الغناء.