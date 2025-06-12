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أحمد الشريف يحيي أولى حفلاته في السعودية غداً ضمن "نوستالجيا فورها"

03:48 م الخميس 12 يونيو 2025

الفنان أحمد الشريف

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كتبت- منال الجيوشي

يعود الفنان أحمد الشريف إلى جمهوره بعد غياب طويل، في أول ظهور غنائي له بالمملكة العربية السعودية، من خلال مشاركته غدًا في حفل "نوستالجيا فورها"، على مسرح جدة سوبر دوم، في ليلة تحتفي بذكريات جيل الألفينات وأغانيه الخالدة.

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم تلك المرحلة الذهبية، منهم مايا نصري، إيوان، ماساري، فرقة بلو العالمية، يوسف العماني، سامو زين، جنات، وهيثم سعيد، وسط أجواء تمزج بين الحنين والفرح.

أحمد الشريف يستعد أيضًا لصيف فني حافل، حيث من المنتظر أن يحيي عدداً من الحفلات في دول عربية مختلفة


يُذكر أن الحجز مستمر عبر منصة "وي بوك"، مع قرب نفاد التذاكر، ما يعكس الحماس الجماهيري الكبير للحدث.

الفنان أحمد الشريف المملكة العربية السعودية
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