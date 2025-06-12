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بعد تعرضها لأزمة صحية.. ملك زاهر تطلب من جمهورها الدعاء

03:12 م الخميس 12 يونيو 2025

ملك زاهر

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القاهرة- مصراوي

طالبت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، جمهورها، الدعاء لها بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا

وقامت ملك زاهر بنشر عدد من الأدعية، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام

يذكر أن ملك زاهر، كشفت لمتابعيها مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة منذ ٤ أيام، لا تعلم سببها.

من ناحية أخرى، شاركت ملك زاهر في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سيد الناس" وشارك في بطولته: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد رزق، بشرى، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

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ملك زاهر أزمة صحية ملك أحمد زاهر
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