إعلان

بالصور.. إلهام شاهين تلتقي قرينة الرئيس العراقي

02:38 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها بصحبة قرينة الرئيس العراقي

وعلقت على الصور قائلة: "تشرفت بلقاء السيدة الأولى بالعراق شاهيناز إبراهيم أحمد، حرم السيد رئيس الجمهورية العراقية، لقاء رائع بالقصر الرئاسي مع مجموعة من المثقفات والإعلاميات من كل البلدان العربية".

وتابعت: "تبادلنا الآراء فيما يخص تعزيز العلاقات بين الدول العربية، وتأثير المرأة العربية المثقفة في المجتمع العربي، وتأثير الفنون والإعلام في تشكيل فكر ووجدان المجتمع.. كل التحية والاحترام للسيدة الأولى بالعراق"

وحضرت الفنانة إلهام شاهين، المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية بالعراق، بمشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام

العراق إلهام شاهين إنستجرام شاهيناز إبراهيم أحمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة في سعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات الخميس
"نيمبوس" يُثير المخاوف.. هل يلوح شبح موجة جديدة لكورونا؟
"مصير الملكية".. المالية تكشف تفاصيل صكوك رأس شقير وخفض المديونية