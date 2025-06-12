بالصور.. إلهام شاهين تلتقي قرينة الرئيس العراقي

كتبت- منال الجيوشي

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور لها بصحبة قرينة الرئيس العراقي

وعلقت على الصور قائلة: "تشرفت بلقاء السيدة الأولى بالعراق شاهيناز إبراهيم أحمد، حرم السيد رئيس الجمهورية العراقية، لقاء رائع بالقصر الرئاسي مع مجموعة من المثقفات والإعلاميات من كل البلدان العربية".

وتابعت: "تبادلنا الآراء فيما يخص تعزيز العلاقات بين الدول العربية، وتأثير المرأة العربية المثقفة في المجتمع العربي، وتأثير الفنون والإعلام في تشكيل فكر ووجدان المجتمع.. كل التحية والاحترام للسيدة الأولى بالعراق"

وحضرت الفنانة إلهام شاهين، المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية بالعراق، بمشاركة عدد من نجوم الفن والإعلام