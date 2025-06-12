مطرب المهرجانات مسلم يتعرض لوعكة صحية بعد ساعات من دخول زوجته المستشفى

القاهرة- مصراوي

أعلنت يارا تامر، زوجة مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد ساعات من دخولها المستشفى



ونشرت يارا تامر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة مسلم داخل المستشفى



وعلقت قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بالليل وهو يتعب

الصبح بالشكل ده، لا اعتراض على قضاء اللّٰه بس والله إحنا تعبنا"



وتابعت: "ادعو لمسلم عشان تعبان أوي، والله قلبي وجعني عليه، إحنا ملناش غير بعض وإحنا الاتنين تعبنا جدا، يقال إن دعاء أربعين شخص غريب لقضاء الحاجة مستجاب، لذا أرجو منكم دعوة بالشفاء وفك الكرب"



وكانت زوجة مسلم قد تعرضت لأزمة صحية أمس، استلزمت نقلها للمستشفى لتلقي العلاج











