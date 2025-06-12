جنات تحيي حفلا غنائيا في السعودية ضمن "نوستالجيا فورها"

كتبت- منال الجيوشي

تستعد الفنانة جنات لإحياء أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان "نوستالجيا فورها"، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 يونيو في جدة سوبر دوم.

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الألفينات الذين شكلوا وجدان جيل كامل، من بينهم: الفنان أحمد باتشان، فرقة واما، الفنانة مايا نصري، الفنان إيوان، الفنان مساري، فرقة بلو، الفنان هيثم سعيد، الفنان يوسف العماني، والفنان أحمد الشريف.

من جانبه، أوضح المهندس حمزة ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة 4M Events، عن الحفل: "نوستالجيا فورها ليس مجرد حفل، بل رحلة موسيقية تعيدنا إلى أجمل ذكرياتنا. مشاركة جنات تضيف للحفل طابعًا خاصًا، ونحن متحمسون لتقديم هذه التجربة الفريدة للجمهور السعودي."

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات كان تتر مسلسل "الأميرة ضل حيطة"، وجاء تحت عنوان “ضل حيطة”