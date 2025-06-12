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بفستان أبيض أنيق.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

12:53 م الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جومانا مراد
  • عرض 3 صورة
    جومانا مراد
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القاهرة- مصراوي
خضعت الفنانة السورية جومانا مراد، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وظهرت "جومانا" في الصور بفستان أبيض أنيق، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "يا قمر لو في اتنين منك"، "زي الملايكة"، "حلوة الطلة"، "كل ما تكبر تحلى"، "ما أحلاكي"، وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد، مسلسل "أم 44" والذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته: سمية الخشاب، عبير أحمد، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، ميس قمر

جومانا مراد فستان أبيض إنستجرام
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