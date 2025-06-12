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بعد مرور شهر من زفافها.. نقل زوجة المطرب مسلم للمستشفى

01:24 ص الخميس 12 يونيو 2025
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كتب- معتز عباس:

كشف مطرب المهرجانات مسلم، عن تعرض زوجته يارا تامر، لوعكة صحية بعد مرور شهر من حفل زفافهم.

ونشر مسلم صورة لزوجته من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، إذ كتب عليها: "ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي ويبعد عنك عين أي حد وحش مش حابب ليكي ولا ليا الخير، ربنا يحفظك ليا".

يذكر أن مسلم احتفل بزفافه على يارا تامر في 20 مايو الماضي، بحضور عددا من نجوم الفن والإعلام وأصدقاء العروسين.

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