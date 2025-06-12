كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان حسن الرداد، عن استيائه من تداول صورة له عبر السوشيال ميديا رفقة بعض الفنانين، بزعم السفر إلى امريكا، لتشجيع فريق النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، والترويج لاحتمالية خسارة الفريق.

ونشر "حسن" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا :"مساء الخير يا جماعة دلوقتي في حد منزل صورة ليا مع كبار النجوم بيقول ان احنا في امريكا ورايحين عشان نشجع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وطبعا عارفين النتيجة أن النادي الأهلي هيخسر عشان الفنانين رايحين يشجعوا، أولا دي صورة قديمة، ثانيا أنا في مصر مش في أمريكا، ثالثا ده تقل دم وسماجة أوي من اللذيذ اللي كتب الموضوع ده، ياريت نشجع النادي الأهلي من غير استظراف".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات كأس العالم للأندية، على ملعب هارد روك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وشارك حسن الرداد في الموسم الرمضاني بمسلسل "عقبال عندكوا" من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وبطولة إيمي سمير غانم محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبدالرسول، حجاج عبدالعظيم، ريهام الشنواني.

اقرأ أيضا..

أحمد زاهر يدعم ابنته ملك بعد تعرضها لوعكة صحية.. ماذا قال؟

سلمى أبو ضيف تهنئ أمينة خليل بحفل زفافها.. ماذا قالت؟