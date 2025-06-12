صبري عبد المنعم يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من عملية القلب



كتب- هاني صابر:

كشف الفنان صبري عبدالمنعم، تطورات حالته الصحية بعد تعافيه من إجراء عملية بالقلب.

وقال عبدالمنعم، ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، إنه بحمد لله بصحة جيدة، وقام بإجراء عملية في القلب رغم كبر سنه، وأنه الآن بحالة صحية جيدة رغم صعوبة العملية.

وأضاف، أنه يقدم الشكر لكل الفريق الطبي الذي قام بعلاجه، موجها رسالة لجمهوره، قائلا: "أنا الحمد لله بخير، وبشكر كل اللي سأل عليا" .

وخضع صبري عبدالمنعم لعملية تركيب 3 دعامات في القلب، حيث كان يعاني من زيادة في كهرباء القلب، إلى جانب نعرضه للإغماء لأكثر من مرة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم احتجازه في العناية المركزة.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم كان مشاركته في مسلسل "سراب"، من بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، دياموند بو عبود، وغيرهم، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.