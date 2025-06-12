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بالصور.. محمد علي رزق يحتفل بعيد زواجه الرابع في أجواء رومانسية

12:37 ص الخميس 12 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق وزوجته
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق وزوجته
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق وزوجته
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق وزوجته
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق وزوجته
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق يحتفل بعيد زواجه الرابع
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق وزوجته
  • عرض 9 صورة
    محمد علي رزق يحتفل بعيد زواجه الرابع
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كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمد علي رزق بعيد زواجه الرابع الذي يوافق يوم 12 يونيو من كل عام.

ونشر محمد علي رزق، فيديو وصورًا من احتفاله بعيد زواجه رفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "12-6 عيد جوازي، ذكرى سعيدة يا روحي، 4 سنين و إن شاء الله سوا العمر كله".

يذكر أن الفنان محمد علي رزق شارك في دراما رمضان بمسلسل ظلم المصطبة من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، بطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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محمد علي رزق يحتفل بعيد زواجه الرابع الفنان محمد علي رزق محمد علي رزق على إنستجرام محمد على رزق رفقة زوجته
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