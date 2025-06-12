"لحظة حلوة في الحياة".. خالد النبوي يوثق توقيع مجدي يعقوب على كتابه

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان خالد النبوي عن سعادته بعد الحصول على توقيع من السير الدكتور مجدي يعقوب على كتابه الخاص.

ونشر خالد النبوي صورًا أثناء توقيع مجدي يعقوب على كتابه "مذكرات مجدي يعقوب"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "لحظة حلوة في الحياة، كان لي شرف حضور توقيع كتاب الدكتور مجدي يعقوب".

يذكر أن فيلم أهل الكهف آخر أعمال خالد النبوي، بمشاركة غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، مصطفى فهمي، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، أحمد وفيق، أحمد بدير، رشوان توفيق، والراحل جميل برسوم، والعمل من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

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