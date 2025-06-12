إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـانفصال الفنانة بشرى عن خالد حميدة، تامر حسني يعلق على الأزمة الصحية لنجله وقصة مرضه، دينا الشربيني توجه رسالة لـ أمينة خليل بعد زفافها، أحمد زاهر يدعم ابنته ملك بعد تعرضها لوعكة صحية، ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية ونقله للمستشفى، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: