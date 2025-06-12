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حدث بالفن | انفصال فنانة عن زوجها ونقل فنان للمستشفى ونجم يكشف تفاصيل مرض ابنه

12:05 ص الخميس 12 يونيو 2025
حدث بالفن | انفصال فنانة عن زوجها ونقل فنان للمستشفى ونجم يكشف تفاصيل مرض ابنه

النشرة الفنية

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـانفصال الفنانة بشرى عن خالد حميدة، تامر حسني يعلق على الأزمة الصحية لنجله وقصة مرضه، دينا الشربيني توجه رسالة لـ أمينة خليل بعد زفافها، أحمد زاهر يدعم ابنته ملك بعد تعرضها لوعكة صحية، ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية ونقله للمستشفى، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

ماجد المهندس أحمد زاهر محمد فؤاد إلهام شاهين يحيى الفخراني الزعيم عادل إمام الحلم العربي دينا الشربيني أمينة خليل بشرى خالد حميدة تامر حسني بشرى تعلن انفصالها عن خالد حميدة

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