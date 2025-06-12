بالصور.. محمود حجازي يكشف تفاصيل دوره في فيلم "في عز الضهر"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمود حجازي عن تفاصيل دوره في فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان العالمي مينا مسعود.

ونشر محمود حجازي مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "ديفو.. دور صعب جدا وهتفهموا ليه لما تشوفوا الفيلم أتمنى يعجبكم، فيلم في عز الضهر، 18 يونيو.

ويعتبر فيلم "في عز الضهر"، هو البطولة الأولى للفنان مينا مسعود داخل مصر، بمشاركة جميلة عوض وشيرين رضا ومحمود البزاوي وإيمان العاصي.

يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية، ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تتم على الأراضي المصرية، يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

الفيلم من اخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.

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