مي سليم جريئة ودينا فؤاد بـ "شورت".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بملابس جريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها صورة لها مرتدية فستان قصير باللون الأخضر، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم بدون مكياج، في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها على"إنستجرام" وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

دينا فؤاد

ظهرت الفنانة دينا فؤاد مرتدية "شورت"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، ولاقت إعجاب متابعيها.

أحمد مالك

شارك الفنان أحمد مالك، متابعيه أحدث ظهور له، عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها داخل "الجيم".

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا مع زوجها الفنان أشرف زكي، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

رانيا منصور

تألقت الفنانة رانيا منصور في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس جريئة.

مي كساب

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان، صورة لها من أحدث ظهور وهي داخل سيارتها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".