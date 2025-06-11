ماجد المهندس يتعرض لأزمة صحية ونقله للمستشفى

كتب- هاني صابر:

تعرض المطرب ماجد المهندس، لأزمة صحية طارئة دخل على إثرها لإحدى المستشفيات.

وكشف حساب "روتانا" على إنستجرام، عن إصابة ماجد المهندس بأزمة صحية، وحمل تعليق: "آجر وعافية، كل الحب والتقدير للفنان الكبير ماجد المهندس الذي تعرض لعارض صحي أدخل على إثره إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج".

وأضاف الحساب: "‏اسرة (مجموعة روتانا للموسيقى) يتمنون الشفاء العاجل لصوت الحب النجم الخلوق ماجد المهندس .. عساها اجر وعافية ودمت بصحة سالما".

وتعاون ماجد المهندس مع شركة روتانا في ميني ألبوم حمل اسم "شاطي بحر" وتضمن أربع أغاني، جميعها من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، أما نصيب الألحان فيه فهي لكل من صادق الشاعر 3 أغانٍ، وواحدة من ألحان أحمد الهرمي.