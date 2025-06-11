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"قلبي بيرقص من الفرحة".. دينا الشربيني توجه رسالة لـ أمينة خليل بعد زفافها

09:07 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الفنانة دينا الشربيني

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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة دينا الشربيني على تهنئة الفنانة أمينة خليل بمناسبة زفافها على المصور أحمد زعتر.

ونشرت دينا ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" تهنئ فيه أمينة خليل، وكتبت: "منمونتي.. أختي العروسة، قلبي بيرقص من الفرحة وأنا شايفك بتتجوزي وبتبدأي حياة جديدة، لطالما كنتِ أختي وشريكتي في الجرايم، لكن رؤيتكِ وأنتي مع الشخص اللي هينور حياتك أنا هكون سعيدة".

وأضافت: "يارب يكون يوم زفافكِ مجرد بداية حياة مليئة بالضحك والدفء والحب الأبدي، أنا الأكثر سعادة وأنتي تتزوجي فتى أحلامك.. بحبك يا أختي".

واحتفلت أمينة خليل بزفافها في اليونان أول أمس الإثنين، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن وهم أسماء جلال وتارا عماد ويارا عزمي وإنجي كيوان.

وخضعت أمينة خليل وزوجها أحمد زعتر لجلسة تصوير رومانسية و مميزة على أحد شواطئ اليونان.

دينا الشربيني على انستجرام

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الفنانة دينا الشربيني دينا الشربيني على إنستجرام دينا الشربيني توجه رسالة لأمينة خليل زفاف أمينة خليل زفاف أمينة خليل على أحمد زعتر
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