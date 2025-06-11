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أول تعليق من أحمد السقا بعد طرح بوستر فيلم"أحمد وأحمد"

08:30 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الفنان أحمد السقا

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كتب- هاني صابر:

علق النجم أحمد السقا، على بوستر فيلمه السينمائي الجديد "أحمد وأحمد" المقرر طرحه بالسينمات يوم 2 يوليو المقبل.

ونشر السقا، بوستر الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: " استنوا فيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد وأحمد يوم ٢ يوليو إن شاء الله في جميع دور العرض، توكلنا على الله".

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" حول شخصية أحمد التي يجسدها الفنان أحمد فهمي بعدما يعود بعد سنوات قضاها في الخارج، ولكن يتعرض لمواقف مفاجئة تغير خططه بعدما عاد إلى مصر، لتكشف الأحداث عن العديد من الألغاز والأسرار بمرورها.

فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وغادة عبد الرازق، ومحمد لطفي ورشدي الشامي جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.

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