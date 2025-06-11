كتب - معتز عباس:

شارك النجم كريم عبدالعزيز متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو يتضمن لقطات من كواليس مشاهد جمعته بالفنان أحمد عز في الأفلام التي اشترك فيها سويًا، منها "كيرة والجن" و"7Dogs".

ونشر كريم الفيديو عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، على أغنية "صاحبي يا صاحبي" للمطرب بهاء سلطان.

فيلم "7Dogs" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

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