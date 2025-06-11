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كريم عبد العزيز ينشر كواليس مميزة مع أحمد عز من أفلام "كيرة والجن" و"7Dogs".. صور

08:25 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد عز وكريم عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وأحمد عز
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وأحمد عز
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وأحمد عز في فيلم 7dogs
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وأحمد عز في فيلم 7dogs (3)
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وأحمد عز في كيرة والجن
  • عرض 10 صورة
    كريم عبدالعزيز وأحمد عز
  • عرض 10 صورة
    أحمد عز وكريم عبدالعزيز
  • عرض 10 صورة
    أحمد عز وكريم عبدالعزيزأحمد عز وكريم عبدالعزيز
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كتب - معتز عباس:

شارك النجم كريم عبدالعزيز متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو يتضمن لقطات من كواليس مشاهد جمعته بالفنان أحمد عز في الأفلام التي اشترك فيها سويًا، منها "كيرة والجن" و"7Dogs".

ونشر كريم الفيديو عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، على أغنية "صاحبي يا صاحبي" للمطرب بهاء سلطان.

فيلم "7Dogs" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

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كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز على إنستجرام محمود عبدالعزيز وأحمد عز في كيرة والجن كريم عبد العزيز وأحمد عز في 7Dogs أحمد عز
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