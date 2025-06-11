بشرى توجه رسالة لـ تامر حسني بعد خضوع نجله آدم لعمليتين جراحيتين

كتب - معتز عباس

حرصت الفنانة بشرى على دعم "آدم" نجل المطرب تامر حسني، بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين لإزالة الزائدة.

ووجهت بشرى رسالة لـ تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "ربنا يطمنك عليه يا تامر ويشفيه ويعافيه.. مفيش أغلى من الضنا".

يذكر أن النجم تامر حسني، كشف تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية لنجله "آدم" التي تعرض لها مؤخرا، وإجرائه عمليتين جراحيتين بسبب انفجار مفاجئ في الزائدة.

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