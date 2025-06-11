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أحمد زاهر يدعم ابنته ملك بعد تعرضها لوعكة صحية.. ماذا قال؟

07:26 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الفنان أحمد زاهر

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كتب - معتز عباس:

حرص الفنان أحمد زاهر على دعم ابنته ملك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، دخلت على إثرها المستشفى الأيام الماضية.

ونشر زاهر، دعاء عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يارب أنت الشافي يارب".

يذكر أن ملك زاهر، كشفت لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة منذ 3 أيام، لا تعلم سببها.

ووجهت ملك رسالة لمتابعيها: "أدعولي أخف بسرعة وشكرا ، وأنا تمام مافيش حاجة مقلقة أنا بس حسيت أني محتاجة أشارك الوحش زي ما أنا بشارك الحلو مش اكتر".

احمد زاهر على انستجرام

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أحمد زاهر انستجرام أحمد زاهر ملك زاهر
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