أحمد زاهر يدعم ابنته ملك بعد تعرضها لوعكة صحية.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان أحمد زاهر على دعم ابنته ملك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة، دخلت على إثرها المستشفى الأيام الماضية.

ونشر زاهر، دعاء عبر "ستوري" حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "يارب أنت الشافي يارب".

يذكر أن ملك زاهر، كشفت لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة منذ 3 أيام، لا تعلم سببها.

ووجهت ملك رسالة لمتابعيها: "أدعولي أخف بسرعة وشكرا ، وأنا تمام مافيش حاجة مقلقة أنا بس حسيت أني محتاجة أشارك الوحش زي ما أنا بشارك الحلو مش اكتر".

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