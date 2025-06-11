تامر فرج ينتقد حلقة "الدحيح" عن الفراعنة: "فايحة منها ريحة العيال"

كتبت- نوران أسامة:

أعرب الفنان تامر فرج عن استيائه من إحدى حلقات اليوتيوبر أحمد الغندور، الشهير بـ"الدحيح"، والتي تناول فيها الحضارة المصرية القديمة، موجهًا انتقادات لكاتب الحلقة، لما وصفه بـ"الاستخفاف بالحضارة المصرية".

وكتب تامر فرج عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ماعنديش مشكلة مع أحمد الغندور كشخص، لكن عندي اعتراض كبير على كاتب الحلقة، فايحة منه ريحة العيال اللي بتستخف بالحضارة المصرية القديمة لحساب فكرة إننا عرب ومش عارف إيه".

وأضاف: "أنا مع كل ما يجمع ولا يفرق ولا يفتت، بننتمي للجغرافيا الأفريقية والأسيوية و بننتمي للفكر والرقي الفرانكوفوني، إحنا بنتجمع مع الناس كلها فيما يجمع ولا يفرق، لكن أولًا وأخيرًا نحن عرقية وحضارة مصرية أولًا وأخيرًا نحن مصريون، أولًا وأخيرًا انتماءنا مصري مصري مصري".

وتابع: "الحقيقة اللي مش عايز يفهمها المتشدقون بالانتماء للعرب وبيقولوا نحن أحفاد عمر وعلي وأبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام خدواة العرب أنفسهم هم أحفاد إسماعيل عليه السلام وإسماعيل هو ابن هاجر المصريه، يبقى اللى عايز ينتمي يبقى ينتمي لمصر و للمصريين".

يذكر أن الفنان تامر فرج شارك في سباق دراما رمضان 2025، بمسلسل "شهادة أطفال"، بطولة محمد هنيدي، محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios

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