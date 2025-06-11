روجينا تستمتع بعطلتها الصيفية رفقة عائلتها (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها، صورًا جديدة تجمعها بعائلتها، وظهرت برفقة زوجها الفنان أشرف زكي وابنتيها "مايا ومريم".

ونشرت روجينا، الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها أمام البحر أثناء قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

يذكر أن، روجينا شاركت في موسم درما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة عمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي، إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ويتكون من 15 حلقة.

بينما شارك أشرف زكي في مسلسل "أهل الخطايا" بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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