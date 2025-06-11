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مصطفى كامل يدعو لنجل تامر حسني بالشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية

06:36 م الأربعاء 11 يونيو 2025

الفنان مصطفى كامل

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كتبت- سهيلة أسامة:

وجّه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم لـ "آدم" نجل الفنان تامر حسني، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونشر مصطفى كامل صورة تجمع تامر حسني بابنه "آدم"، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّق قائلًا: "خالص الدعاء بالشفاء لآدم تامر حسني.. ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بألف سلامة بإذن الله".

من جانبها، طالبت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها بالدعاء لابنها، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيها: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشفِ عبدك الصغير آدم شفاءً لا يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يُضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموّه. اللهم اجعل مرضه كفارة وطهورًا، وقرّ أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين".

يذكر أن النجم تامر حسني، كشف تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية لنجله "آدم" التي تعرض لها مؤخرا، وإجرائه عمليتين جراحيتين بسبب انفجار مفاجئ في الزائدة.

مصطفى كامل

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