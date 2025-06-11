سلمى أبو ضيف تهنئ أمينة خليل بحفل زفافها.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على توجيه التهنئة للفنانة أمينة خليل بمناسبة حفل زفافها على المصور أحمد زعتر، والذي أقيم في اليونان أول أمس الإثنين.

ونشرت سلمى صورة ستوري جمعتها بـ أمينة خليل عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ألف مبروك لـ أحمد زعتر وأمينة خليل، القلب سعيد.. يارب حياتكم الجديدة تكون مليئة بالحب والسعادة والبركة.. بحبكم جدًا".

يذكر أن الفنانة أمينة خليل أقامت حفل زفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في دولة اليونان، أول أمس الإثنين، بعد إقامة حفل زفافها الأول يوم 30 مايو الماضي في القاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن.





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