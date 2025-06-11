بالفيديو.. آخر ظهور جمع بشرى بطليقها خالد حميدة

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة بشرى، منذ قليل، انفصالها عن زوجها خالد حميدة نجل الفنان محمود حميدة، وذلك بعد زواج استمر قرابة 10 أشهر.

وتداول عدد من المتابعين مقطع فيديو يوثق آخر لقاء إعلامي جمع بين الثنائي قبل الانفصال، وتحدثا خلاله عن طبيعة حياتهما الزوجية.

وقالت بشرى في اللقاء: "في البيت معندناش رفاهية إن إحنا نكون مع بعض، لأن خالد عايش بره وبيسافر كتير جدًا، إحنا بنتقابل في الندوات والمؤتمرات والمهرجانات أكتر ما بنتقابل في البيت، وكمان عشان الولاد عندي، ودخلنا في موسم مدارس وكده، فمعظم مقابلتنا بقت في الشغل... فبقوله الشغل بهت علينا".

وأضافت: "الحقيقة إن مفيش وقت، ورتم الحياة بقى سريع جدًا، وده مأثر على حياتنا".

وكانت بشرى نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أعلنت فيه الانفصال بشكل ودي.

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