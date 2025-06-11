محمد ثروت ينشر صورة مع محمد صلاح ويعلق: "الحلوين بزيادة"

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان محمد ثروت على مشاركة متابعيه صورة جمعته بالدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر ثروت الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحلوين بزيادة ياااااصيع".

والتقى محمد ثروت وكريم عفيفي والمخرج أحمد جندي، "الملك المصري" محمد صلاح.

"ريستارت" فيلم سينمائي جديد لـ تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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