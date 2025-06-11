"المؤلفين والملحنين" تهاجم "الجزيرة 360" بسبب "الحلم العربي"

كتب- مصطفى حمزة:

أعربت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (SACERAU)، عن غضبها من تعدي منصة "الجزيرة 360"، على أغنية "الحلم العربي"، وتحوير كلماتها وعرضها في برنامج "الشبكة".

وأصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، بيانا أعربت فيه عن غضبها البالغ واستنكارها الشديد لما ارتكبته منصة “الجزيرة 360” الرقمية التابعة لقناة الجزيرة، من تعدٍ فجّ وسافر على أحد أهم الأعمال الفنية في الذاكرة العربية، وهي أغنية “الحلم العربي”، وذلك من خلال استخدامها في برنامج يُذاع تحت عنوان “الشبكة”، مع تحوير متعمد في كلمات الأغنية وتقديمها تحت اسم دخيل هو “أجيال وراء أجيال شاهدين على المهزلة”، دون أي إذن أو تصريح أو الرجوع إلى الجمعية أو أصحاب الحقوق".

وتابعت:" أن ما تم يُمثّل تعديًا فجًا وجريمة قانونية وأخلاقية مكتملة الأركان، ويقع تحت طائلة التحوير غير المشروع للمصنفات الفنية، وهو فعل يمس الكرامة الأدبية للمؤلفين والملحنين ويُشوّه رسالة العمل الأصلية التي حملت قيمًا قومية ووطنية سامية".

وأوضحت: "يعد هذا الفعل انتهاكًا مباشرًا وصريحًا لما يلي: القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، لا سيما: المادة 148 التي تؤكد أن للمؤلف وحده الحق الحصري في تعديل مصنفه أو الترخيص للغير بذلك، والمادة 181 التي تُجرّم الاعتداء على المصنفات الفنية وتنص على العقوبات المدنية والجنائية ضد المعتدين، وكذلك تُعد الواقعة مخالفة جسيمة لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والموقّع عليها من جمهورية مصر العربية، وخصوصًا المادة 6 مكرّر (6bis)، التي تمنح المؤلف حق الاعتراض على أي تشويه أو تحريف لمصنفه من شأنه المساس بشرفه أو سمعته".

وحذرت الجمعية، إدارة قناة الجزيرة ومنصتها الرقمية من الاستمرار في بث هذا التعدي، وطالبت بـالإزالة الفورية لكافة المقاطع والفيديوهات التي تحتوي على هذا الاعتداء، وتقديم اعتذار علني ورسمي إلى الجمعية وأصحاب الحقوق عن هذا التصرف غير القانوني، والتوقف الكامل والفوري عن استخدام أي جزء من الأغنية في أي محتوى تابع للقناة أو المنصة دون الرجوع للجمعية والحصول على التراخيص اللازمة".

وأكدت الجمعية، أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة محليًا ودوليًا ضد هذا التعدي، بما يشمل رفع دعاوى قضائية بتهمة السطو الأدبي والتشويه المعنوي لمصنف محمي بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، والمطالبة بتعويضات مادية وأدبية مستحقة.

واختتمت: "كرامة الفن المصري ليست محلًا للعبث أو التحوير، وأغنية الحلم العربي خطٌ أحمر".

قدمت "الحلم العربي" للمرة الأولى في نوفمبر 1996 في مهرجان حمل نفس الإسم، أقيم في أبو ظبي، وقام النجم حسين فهمي، بتقديم فقرات الحفل، وكتب الشاعر مدحت العدل، كلماتها، المكونة من 17 بيتا، في حين شارك بصياغة 3 أبيات باللهجة الخليجية، الكاتب الإماراتي سالم الخالدي، ووضع الألحان حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، وتولى التوزيع حميد الشاعري.

وتم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي" في عام 1998 مع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى بمشاركة 21 مطرب ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، وتولى الإخراج طارق العريان.

وشارك في غناء "الحلم العربي"، محمد الحلو، و انوشكا، وإيهاب توفيق، من مصر، و نبيل شعيل، من الكويت، وسمية حسن من السودان، ولطفي بوشناق، و الراحلة ذكرى، من تونس، و أصالة، و نور مهنا، من سوريا، و احلام ، ومحمد المازم ، من الامارات، وعمر عبد اللات من الاردن، و ناصر المزداوي، من ليبيا، و وليد توفيق، وديانا حداد، من لبنان، و علي عبد الستار، من قطر، والشاب خالد، من الجزائر، أحمد الجميري،م من البحرين، و أحمد فتحي من اليبمن، و ماجد المحروقي من عمان.