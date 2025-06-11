"عمليتين كبار" تامر حسني يعلق على الأزمة الصحية لنجله وقصة مرضه

كتب- هاني صابر:

علق النجم تامر حسني، على الأزمة الصحية لنجله "آدم" بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وكتب تامر، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجيء، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس".

وتابع: "بقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم، ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريبا أقوى شوية عشان يعرف لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة".

واستكمل: "اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة و محزنة أوي، وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يا رب ويعدي مرحلة الخطر،يا رب، بحق (كن فيكون)".

وتابع: "اشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو وإخواته ويحفظ كل ولادكم يا رب ، وأحب أقول تاني شكرا من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق".

وأضاف: "متشكر أوي يا جماعة شكرا لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعاله هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه وأنا برضو بدعيلكم وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".