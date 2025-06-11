بعد انفصالها.. 3 زيجات في حياة بشرى

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة بشرى، منذ قليل، انفصالها رسميًا عن زوجها خالد حميدة، نجل الفنان محمود حميدة، بعد زواج دام 10 أشهر فقط، وذلك عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وفيما يلي نستعرض أبرز محطات بشرى في حياتها الزوجية:

الزيجة الأولى كانت من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010، واستمر الزواج خمس سنوات، أنجبت خلالها طفلين.

الزيجة الثانية جاءت من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، واستمرت نحو ثلاث سنوات، وأكدت بشرى في تصريحات سابقة أن "الصداقة انتصرت على الزواج" في هذه العلاقة.

أما الزيجة الثالثة والأخيرة فكانت من خالد حميدة، نجل النجم محمود حميدة، والتي انتهت مؤخرًا بعد أقل من عام على الزواج، في هدوء، حسب ما جاء في البيان الرسمي للطرفين.

اقرأ أيضًا:

بعد ١٠ أشهر على زواجهما.. بشرى تعلن انفصالها عن خالد حميدة