صابرين النجيلي تستعد لطرح أول أغانيها بعد استقالتها من دار الأوبرا

كتب-مصطفى حمزة:



تستعد المطربة صابرين النجيلي، لطرح أول أغانيها عقب إعلانها استقالتها من العمل في فرق دار الأوبرا المصرية.



وتقدم المطربة صابرين النجيلي، أغنية بعنوان "موافقة نتجوز"، من المقرر طرحها غدا الخميس.

وأعلنت صابرين، عن إستقالتها، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، إذ كتبت: أنا قدمت استقالتي من دار الأوبرا، تقريبا بقالي سنتين عايزة أعمل كده وبيتقال استني الدنيا هتتعدل، بس ده محصلش للأسف، مسرح دار الأوبرا وجمهوره عزيز عليا جدا لكن لم أتعود على بقائي، والرضا بحال مش مريحني، واكيد هعمل حفلات طبعا لكن كفنانة خارج الأوبرا كباقي الفنانين.

واشتهرت صابرين النجيلي مؤخرا من خلال أغنية "أنا قلبي دق دقة"، وحققت نسبة مشاهدات عالية وتصدرت التريند.





