بعد ١٠ أشهر على زواجهما.. بشرى تعلن انفصالها عن خالد حميدة

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة بشرى عن انفصالها رسميًا عن زوجها خالد حميدة، بعد زواج دام 10 أشهر.

ونشرت بشرى بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وجاء في البيان: "﴿ وَإِنْ عَزَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ – البقرة: 227نُعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء".

وأضافت: "جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة والاحترام والود والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيدًا عن أي خلافات أو مشاحنات".

وتابعت "هذا القرار شخصي وخاص، يخصنا نحن وعائلتينا فقط، ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تخص حياتنا الخاصة. ونرجو من جميع الأصدقاء والزملاء في الصحافة والإعلام الالتزام بالمهنية واحترام خصوصيتنا، تفاديًا لأي إحراج غير مقصود، نُقدّر دعمكم وتفهّمكم، ونشكر كل من شاركنا الرحلة بمحبته ونيّته الطيبة".

واختتم البيان بآية قرآنية أخرى تؤكد على الود والاحترام: "وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ".

الفنانة بشرى، احتفلت في يوليو 2024، بزفافها على رجل الأعمال خالد حميدة، في حفل أقيم في الساحل الشمالي، بحضور مجموعة من نجوم الفن، في مقدمتهم محمود حميدة، و سيد رجب، ورانيا يوسف، ولقاء سويدان، وغيرهم

خاضت الفنانة بشرى تجربة الزواج ثلاث مرات وكانت الزيجة الاولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 والذي أنجبت منه طفلين ثم انفصلا بعد إستمرار 5 سنوات من زواجهما.

تزوجت الفنانة بشرى من صديق طفولتها من رجل الأعمال سالم هيكل والذي انفصلت عنه بعد ثلاث سنوات من زواجهما وأكدت الفنانة بشرى في تصريحات لها أن الصداقة انتصرت على الزواج.