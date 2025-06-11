بإطلالة جريئة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية بـ البحر الأحمر، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت مي الصور،عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "تجنني، بطل، منورة، أحلى ميوية، زي القمر، الله يحميكي، خطيرة بالأصفر، ملكة".

يذكر أن الفنانة مي سليم طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "اتعلقت بيه" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

على صعيد آخر، تستعد مي سليم لعرض أحدث أفلامها السينمائية "أوراق التاروت"، الذي يضم نخبة من نجوم السينما، منهم رانيا يوسف، سمية الخشاب، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين. الفيلم من تأليف معتز المفتي، وإنتاج بلال صبري.

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