نور الشناوي يكشف تطورات أزمة حفل هولوجرام العندليب في المغرب

كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان نور الشناوي، عن تفاصيل جديدة بشأن النزاع القائم بين أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وإدارة مهرجان موازين، والذي بدأ عقب الإعلان عن تقديم حفل الهولوجرام الخاص بالعندليب بالمهرجان.

وقال نور الشناوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "نحن كأسرة العندليب، لدينا بالفعل تعاقد مع شركة أخرى، لتقديم حفل هولوجرام في المغرب، وبدأت الشركة بالفعل الترويج له".

وتابع: "لم نمنح الشركة المنفذة أو إدارة المهرجان، الموافقة على استغلال اسم أو صورة العندليب في حفل الهولوجرام الخاص بهم".

وأكد مصدر من شركة المنتج محسن جابر، في تصريح لـ"مصراوي"، صحة تعاقد جمعية "مغرب الثقافات" مع الشركة، على تقديم حفل الهولوجرام، في إطار فعاليات مهرجان موازين.

وأصدرت أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ، مؤخرا بيانا، وقالت فيه إنه وصل إلى علمها أن هناك إعلانات متداولة عبر المنصات الرسمية وغير الرسمية لمهرجان "موازين" توحي، من خلال صورة ظلية شهيرة وتلميحات غير مباشرة، بإقامة عرض بتقنية “الهولوجرام” يخصّ الفنان عبدالحليم حافظ.

وتابع البيان "حرصًا على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان موازين أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل".

وأضافت الأسرة في بيانها "كما تؤكد العائلة أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبدالحليم حافظ محفوظة حصرًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق دون الرجوع إليها يُعد خرقًا قانونيًا يُعرّض مرتكبيه للمساءلة".

واختتم البيان "إن عائلة عبدالحليم حافظ تهيب بجميع الجهات احترام الحقوق القانونية والأدبية المتعلقة بالرموز الفنية العربية، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية إرث الفنان وحقوق الشركاء الرسميين. نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبدالحليم حافظ الفني والإنساني".

ومن جانبها أكدت الشركة المُنفذة لحفل الهولوجرام المقرر إقامته على مسرح محمد الخامس ضمن فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم، في دورته الـ19، في بيان لها، أنها لم تستخدم اسم أو صورة أو أغاني العندليب دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق.

وقالت في بيانها، إن الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبدالحليم حافظ، وأنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن جميع الخطوات تمت بشكل قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل.

وعن موقف أسرة العندليب، أكدت أن هذا العرض ليس الأول من نوعه، إذ سبق لها تقديم 25 حفلًا بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور عدد من أفراد الأسرة، علمًا بأن الموافقة على هذه العروض تمت عبر تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بصفته المالك القانوني لحقوق الأغاني.